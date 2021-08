Megszólalt a halálbusz életben maradt sofőrje: enni és aludni is képtelen a tragédia óta

Soha nem lesz képes elfelejteni a tragédiát nyolc halálos áldozattal járó buszbalesetet túlélő sofőr, elmondta, mit élt át a helyszínen, és mit gondol most a jövőjéről.

K. János alig múlt 40 éves. Élete a vezetés, mint ahogy kollégája és barátja, az áldozatul esett László is hivatásának tekintette, hogy másokat biztonságban elvigyen egyik pontból a másikba.

Egyelőre képtelen visszatérni a volán mögé a nyolc halálos áldozattal járó buszbaleset sofőrjének váltótársa. Lehet, hogy új hivatás után kell néznie a szabadidejében önkéntes tűzoltóként tevékenykedő férfinek.

Az édesanyját gyászoló férfi úgy érzi, lelke egy darabját a buszon hagyta.

Nem hibáztatja kollégáját és jó barátját a szerencsétlenségért a nyolc életet követelő buszbaleset sofőrjének váltótársa. Krupich János meggyőződése, hogy balesetben szintén elhunyt Miksó László mindig is felelősségteljesen végezte a munkáját, sosem okozott balesetet.

Még keresi a helyét

Az életben maradt buszvezető önmagával kapcsolatban a Borsnak elmondta: egyelőre nem látja a holnapot.

Jelenleg táppénzen vagyok, és egy darabig biztosan nem térek vissza vezetni. Képtelen lennék rá. Itt vagyok 40 évesen, valamit biztosan kezdenem kell a jövőben, de egyelőre minden kusza.

Nem tudom megmondani, hogy valaha is be tudok-e ülni a volán mögé. Korábban hivatásos tűzoltóként és kamionsofőrként is dolgoztam – magyarázta a férfi, aki egyébként

a rajkai önkéntes tűzoltók parancsnoka és a polgárőrség vezetője. A szabadidejében aktívan ment, ha arra van szükség. Hozzászokott a tragédiákhoz, de arra nem számított, hogy egyszer közvetlenebbül kell egy katasztrófahelyzetet átélnie.

– Úgy érzem, valami ott maradt belőlem a balesetnél. Valamiért túl tudtam élni, miközben elveszítettem az édesanyámat és egy közeli barátomat, a kollégámat. Azóta nem ettem, csak egyszerűen vagyok. Attól félek, hogy egyszer ez a valami, ami élni hagy, megszűnik. Nem tudom, hogy akkor mi lesz – mondta János.

Az utolsó szavak

A buszvezető elképzelni nem tudja, hogyan történhetett meg a katasztrófa.

Egy 600 kilométeres útról bezélünk két sofőrrel. Minden nap beszélek Laci családjával, próbálunk összetartani, senki nem neheztel senkire.

Arra emlékszem, hogy Balatonlellénél megálltunk pihenni. Ez teljesen megszokott, hogy mindenki elmehessen mosdóra. Én is betértem az illemhelyre, és mire visszamentem a buszra, Laci már elfoglalta a helyét a kormánynál. Akkor váltott le. Mondtam neki, hogy bármi baj van, szóljon. Mindig is úgy dolgoztunk együtt, hogy ha az egyikünk elfáradt, a másikunk leváltotta. Még megkért, hogy Székesfehérvárnál szóljak neki, hogy melyik lehajtót használja. A városban egyébként is megálltunk volna, hiszen ott szállt le 3-4 utas. Elaludtam, és már a hatalmas csattanásra ébredtem. A következő pillanatban iszonyatos szagot éreztem, hiszen keveredett egymással a véré, a gázolajé és az akkumulátorsavé – emlékezett vissza János, aki nem sokkal később megtalálta az édesanyját is.

Segített a mentésben

Láttam, hogy nem lehet rajta segíteni, de azt is, hogy másokon még igen.

Mivel a busz az oldalára fordult, egy határozott hölgy utas kirúgta a hátsó ablakot, én pedig a feltéptem a tetőablakot. Többeket azokon keresztül menekítettünk ki. Sokakat igyekeztem megnyugtatni, hogy mindjárt jönnek a tűzoltók. Nem mindenkihez mertem hozzányúlni, mert féltem, hogy egyesekben csak még nagyobb kárt teszek. Aztán engem is elvittek a kórházba.

A roncsból magam jöttem ki, horzsolásokkal megúsztam a balesetet, igaz, estére bedurrant a lábam. Később megállapították, hogy részleges izomszakadásom van.

Gizella, János édesanyja az út során ragaszkodott ahhoz, hogy a fia, így a sofőrök közelében üljön az út során. Ha hátul foglalt volna helyet, lehet, hogy még ma is él.

– Én az idegenvezető helyét foglaltam el, Laci mellett. Anyu barátnője kirepült a buszból. Ő megúszta egy combnyaktöréssel – mondta János.

János mindehhez hozzátette: az út előtt természetesen ellenőrizték a busz állapotát. Megnézték a kerekeket és fékpróbát is végeztek. Minden rendben volt.

A férfi még nem tudja, mikor temetheti el az édesanyját.