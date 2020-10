A család mindhárom tagja árulta a drogot Pécsen – videó!

A rendőrök két járművet, ékszert és készpénzt is lefoglaltak.

A nyomozók április 4-én gyanúsítottként hallgattak ki egy 43 éves pécsi férfit és 17 éves szintén pécsi fiát, mert felmerült a gyanú, hogy kábítószert fogyasztottak. Az előállításukat követően elvégzett drogteszt pozitív jelzést adott. A nyomozók ezt követően kutatást tartottak a gyanúsítottak lakásában, amely során kábítószer-gyanús anyagot, készpénzt, és mobiltelefonokat foglaltak le. Ekkor a rendőrök kábítószer birtoklása miatt indítottak eljárást ellenük.

A nyomozás során beszerzett adatok alapján felmerült a gyanú, hogy kereskedhettek is a kábítószerrel, ezért a 43 éves férfit és 17 éves fiát is újra kihallgatták, valamint az újonnan felmerült információk alapján a 41 éves feleségét is kihallgatták gyanúsítottként.

A rendőrök október 7-én a család lakásán vagyonbiztosítás céljából ékszert, készpénzt, és elektronikai eszközöket, valamint egy személyautót és egy kisteherautót is lefoglaltak.

Ellenük kábítószer-kereskedelem miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság.