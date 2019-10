A tűz miatt a bölcsődében készítik az ebédet Szászváron

Két évvel ezelőtt az óvoda égett le a településen, kedden késő délután pedig a Főtér utcában egy vendéglő és a panzióként működő épület tetőszerkezete kapott lángra.

A tűz keletkezésének idején két vendég tartózkodott az épületben, ők önerőből el tudták hagyni a panziót. A riasztást követően a helyszínre Dombóvárról, Bonyhádról, Komlóról és Pécsről érkeztek tűzoltók, akik a tüzet öt sugárral, valamint kéziszerszámok segítségével oltották el. Az épület lakhatatlanná vált, a tűz keletkezésének okát vizsgálják.

Az étteremben naponta 300 adag menüt készítettek, innen látták el többek között a helyi óvodások és iskolások étkeztetését is. Dunai Péter polgármester a közösségi oldalon közölte, hogy a kialakult helyzet miatt ideiglenesen a bölcsőde konyháján főzik az ebédet, hogy továbbra is biztosítsák a közétkeztetést. Ennek érdekében új konyhai eszközöket szereztek be, hiszen a bölcsőde konyháját nem háromszáz fő ellátására rendezték be. A polgármester hozzátette, az óvodai tűzesetkor is talpra tudtak állni, ez most is így lesz.