Ablakon ömlött be a víz Kátolyban

Óriási károkat okozott a nagy mennyiségű eső Kátolyban. Több családi ház lakhatatlan, volt ahol az ablakon ömlött be a víz.

Rövid idő alatt nagy mennyiségű eső esett tegnap este Kátolyban. A hirtelen jött sok csapadéktól megáradt a Karasica, kiöntött a medréből. Több családi házat elöntött a víz.

A polgármester, Turbicsné Csibi Nóra a saját Facebook-oldalán úgy számolt be a szörnyű esetről, hogy volt olyan ingatlan, ahol a víz az ablakon keresztül ömlött be. Két családot a volt iskola szolgálati lakásában helyeztek el tegnap este, továbbá egy másik háztulajdonosnak is el kellett hagynia az ingatlanját. Őt ismerősei fogadták be. Mint a polgármesternő leírta, hogy az ingatlanokban 20-25 centiméter iszap van.

Volt olyan ingatlan, ami magasabban található a településen, ám ott is gondokat okozott a víz. Pincékbe tört be. Volt olyan ház, ahol az eső miatt leszakadt a plafon.

Fotók: Olvasónk