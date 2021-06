Az édesanyja megölésével vádolt férfi is kérdéseket tehetett fel hétfői tárgyalásán

Perbeszédek és ítélethirdetés várható ősszel annak a mohácsi férfinak az ügyében, aki 2019 nyarán megölte édesanyját.

A vádlott férfi viszonya korábban megromlott a szüleivel, ami miatt a nevét is megváltoztatta. A szülők mégis vásároltak számára egy lakást, amit később eladott, és az árát felélte. Mikor édesapja elhalálozott az édesanyjához költözött, aki eltartotta őt. Az együttélés nem volt felhőtlen, többször veszekedésbe torkollott. A végzetes napon a férfi egy vita után édesanyja lábát, kezét megkötözte, száját ragasztószalaggal beragasztotta. A nőnek valahogy sikerült levenni a szájáról a ragasztószalagot, és segítségért kiabált. A férfi, amint meghallotta a hangját, serpenyővel és húsklopfolóval fejbe verte, és a testére szőnyeget, paplant borított, majd többször megszúrta. A testre egy dohányzóasztalt, székeket, mikrohullámú sütőt pakolt. A férfit a rendőrség egy pécsi panzióban fogta el.

A keddi tárgyalásra kéz- és lábbilincsben hozták a vádlottat. Fekete nadrágban és fekete pólóban lépett be a tárgyalóterembe két maszkos őr kíséretében. A korábbi tárgyalások után több fellebbezést, feljelentést tett a férfi, illetve a bírónak egy külön levelet is küldött. Ezt kedden fel is olvasták. Ebben többször támadta a bíró szellemi képességét. Mint mondta, az Úr ellőtt kell majd számot adnia, és nem tudja kimagyarázni magát. „Mindenért, még az én pici ügyemért is, mert például az egyik tévécsatornát beengedte a tárgyalásra, azért is számot kell majd adnia” – írta a levélben.

A keddi tárgyaláson a pszichológus és az orvosszakértő meghallgatására került sor, ami után kérdéseket tehetett fel az ügyész, védő, bíró, illetve a vádlott. A gyilkossággal megvádolt férfi több mint másfél órán át kérdezte a szakértőket, például arról, hogy miként találták meg édesanyját, milyen testhelyzetben volt, illetve a halál beálltáról. A kérdéseket olyan nyugodt hangon tette fel, hogy a teremben lévőknek olyan érzése volt, mintha egy ismeretlen személyről beszélne.