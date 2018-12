A balhéba keveredett társaság két tagját, két iránit nem találnak, az ő ügyük még nem zárult le az elhíresült „bortúra-perben”.

A Pécsi Járásbíróság 2018. november 29-én kihirdetett ítéletével a német állampolgárságú vádlottat csoportosan, társtettesként elkövetett garázdaság bűntette miatt, 300.000 forint pénzbüntetésre ítélte és kötelezte az eljárás során felmerült 42.700 forint bűnügyi költség megfizetésére.

2016. október 7-én a PTE ÁOK az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló külföldi orvostanhallgatóknak villányi bortúrát szervezett, melynek során mintegy 50 diákot szállítottak autóbusszal Villánykövesdre, ahol a résztvevők jelentős mennyiségű bort fogyasztottak. Ezt követően szintén egy autóbusszal szállították őket vissza Pécsre.

A visszaút alatt, a nyomozás során azonosítatlanul maradt személyek, az autóbuszban hangoskodtak, ököllel ütötték a busz tetejét belülről, és néhány függönyt is leszakítottak, valamint eltulajdonítottak három darab üvegtörő kalapácsot is.

Az autóbusz, út közben megállt, mert az egyik hallgatóhoz mentőt kellett hívni alkoholmérgezése miatt. Őt barátai a buszról levitték és egy padra fektették. Az elsőrendű és másodrendű vádlott – német állampolgárságú– orvostanhallgatók a mérgezésben szenvedő társukon nevetni, gúnyolódni kezdtek. A harmadrendű – iráni állampolgár – vádlott először segített az alkoholtól szenvedő társának, majd számon kérte az elsőrendű és másodrendű vádlottak viselkedését. Ekkor közöttük szóváltás alakult ki. Az elsőrendű vádlott a harmadrendű vádlottat próbálta megütni, eközben mást is megütött. Ezután a kialakult verekedésbe bekapcsolódtak az elsőrendű vádlott német barátai, majd a harmadrendű– vádlott barátja a negyedrendű vádlott– iráni állampolgár- is. A vádlottak és ismeretlenül maradt társaik között a dulakodás addig fajult, hogy a negyedrendű vádlott egy törött nyakú sörösüveggel kergetni kezdte az első és másodrendű vádlottakat és társaikat, majd a vádlottak ismét összeverekedtek, közben kiabáltak, egymást szidalmazták.

A vádlottak cselekménye kihívóan közösségellenes és erőszakos volt Pécs belvárosában.

A harmadrendű vádlott nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett és szemüvege is eltört.

A bíróság ítélete jogerős.

A bíróság, az eredetileg négy vádlottal szemben indult ügyben, az elsőrendű vádlott vonatkozásában 2018. októberben már fejezte a büntetőeljárást, és tekintettel arra, hogy a társai ismeretlen helyen tartózkodtak, ezért a felkutatásukra tett intézkedéseket. Ennek eredményeként a most elítélt német állampolgárságú fiatal férfivel szemben is le lehetett folytatni a büntetőeljárás. További két iráni állampolgárságú vádlott tartózkodási helye továbbra is ismeretlen, ezért az eljárást velük szemben el kellett különíteni, felkutatásukra újabb intézkedést tesz a bíróság.

