Baranyai tűzoltók is jeleskedtek a kötéltechnikai versenyen Kínában

Vasárnap véget ért a kínai ShenZhen városban megrendezett, háromnapos GrimpDay Asia kötéltechnikai verseny, amelyen tizennyolc, kötéltechnikai mentést végző csapat mérte össze tudását. Magyarországot a versenyen a HUNOR Mentőszervezet nyolcfős versenycsapata képviselte, amely egy teljes éven át tartó felkészülés után, az európai megméretésen nyert kvalifikációval jutott ki a világ egyik legrangosabb kötéltechnikai versenyére.

2019 júniusában a HUNOR versenycsapata az évente megrendezett GrimpDay kötéltechnikai versenyen négy kontinens tizenhárom országának harminc mentőcsapata közül a dobogó második helyére állhatott fel, az ázsiai világversenyen való indulásra is jogot szerezve ezzel. A nyolcfős csapat – amelynek tagjai között volt Berényi Imre tűzoltó főhadnagy a Mohácsi- és Balogh András tűzoltó főtörzsőrmester a Pécsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltója is – a Belgiumban rendezett európai verseny után intenzív felkészülésbe kezdett, amely során több fővárosi és megyei helyszínen tette próbára tudását. A HUNOR gyakorlatozott egyebek mellett a Kőröshegyi völgyhídon és a Puskás Arénában is.



A csapat november 20-án indult útnak Budapestről a kínai ShenZhen-be, mintegy kétszázötven kilogrammnyi felszereléssel. A november 22-24. között megrendezett világversenyen tizennyolc csapat vett részt: az előírás szerint a csapatoknak legalább hét főből kellett állniuk, a védőeszközökön túl pedig az öltözetre, a ruházatra, a lábbelire, a felszerelés meglétére és a személyi kompetenciákra is szigorú előírások vonatkoztak. A csapatnak a kötéltechnikai mentések során kétköteles és önfékező biztosítási rendszert is ki kellett építenie, és legalább hatszáz méternyi kötélzettel kellett rendelkeznie, hogy hatvan méter magas kötélpályát is ki tudjon alakítani. A szervezők nem biztosítottak technikai eszközt, sem felszerelést.

A verseny az első napon előselejtezővel indult, amelyet a második és a harmadik napon intenzív versenyzés követett. A HUNOR nyolcfős kötéltechnikai csapata a szervezőktől elnyerte a „legkreatívabb” csapatnak járó kitüntetést, összetettben pedig az ötödik helyen végzett, a nemzetek sorrendjét tekintve azonban Magyarország az első három helyezett Kína és a negyedik helyezett Spanyolország után a harmadik ország lett a rangsorban.