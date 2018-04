Bezárta a vendégeket saját kocsmájába, most főhet a vendéglős feje

A tizenhetedik héten is folytatódnak a büntetőperek a megye bíróságain, de egy-két jelentősebb tárgyalás is elkezdődik. Ezek közé tartozik annak a kocsmárosnak az ügye, aki záróra után bezárta vendégeit saját kocsmájába, ellene személyi szabadság megsértése miatt emeltek vádat.

Siklóson kezdik tárgyalni kedden annak a vendéglátósnak a perét, aki öt vendégével szúrt ki. A vádirat szerint este nyolc órakor közölte az öt sértettel ügyféllel, hogy bezárja a helyiséget, fizessék ki a számlát. Az egyik erősen részeg vendég mindenkijét kifizette, majd kihívta a tulajdonost a kocsma elé.

A kocsmáros attól félt, hogy bántalmazni fogják, ezért a pénz átvételét követően – feltűnés nélkül – a bejárati ajtóhoz ment, majd kívülről rázárta azt a bent lévőkre, sőt, a bejárat előtti rácsot is behajtotta. Ezután egy másik siklósi szórakozóhelyre, ahonnan értesítette a rendőröket.

A bent rekedt vendégek megpróbáltak kijutni, kinyitották az egyik ablakot, elhajlították az azt fedő rácsot, így kijutottak az udvarra, de a helyszínt nem tudták elhagyni, mert a nagykaput lakattal lezárták. A tulajdonos a rendőrség kihívása után visszament, és kiengedte a sértetteket, akik közel háromnegyed óráig voltak megfosztva személyi szabadságuktól…

Mohácson embercsempészek kerültek a vádlottak padjára. A két szerb férfi megállapodott egymással, hogy egyikük 500 euróért Magyarországon át Ausztriába csempész hét, magát pakisztáninak és bangladesinek valló migránst. A kisbuszt a magyar rendőrök Majs és Sátorhely között akarták ellenőrzés alá vonni, ám a szerbek menekülni kezdtek. A zsaruk végül rövid hajsza után elfogták őket.

Természetesen már kezdett ügyeket is folytatnak, így például annak a szatírnak a perét is, aki a vádirat szerint Pécsen több alkalommal is gatyáját lehúzva mutogatta magát hölgyeknek. Szintén tárgyalják még az unokázós csalók perét is, akik jóhiszemű idős embereket csaptak be, mintegy húszmillió forintos kárt okozva nekik.