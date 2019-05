Baranyában is megerősített szolgálatban dolgoznak a Dunán

A kutatásban a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság összes őrsének teljes személyi állománya részt vesz.

Mint a bama.hu a BRFK sajtóosztályától megtudta, a rendőrök a Duna budapesti, és az alatti szakaszán 24 órában, megerősített szolgálatot látnak el. Kifejezetten csak Baranya megye tekintetében a rendőrség külön intézkedéseket nem vezetett be, a fokozott rendőri jelenlét Budapesttől délre az országhatárig, a teljes dunai szakaszon érvényben van. Tájékoztattak továbbá arról is, hogy a kutatásban a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság összes őrsének teljes személyi állománya részt vesz.

Információink szerint a katasztrófavédelem is megerősített szolgálatot lát el a baranyai szakaszon. Informátoraink szerint a Duna gyors mozgása miatt kiszámíthatatlan, hogy mikor sodródnak (és hogy egyáltalán sodródnak-e) holttestek a Duna ezen szakaszára. Egy élettelen testnek akár egy hét is lehet, míg Budapestről Baranyáig sodródik, de most a gyors áramlás miatt ez akár egy-két nap alatt is lehetséges – véli egy másik, hajózási ágazatban érintett informátorunk.

A csütörtöki nap folyamán az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, hogy a Dunán szerda este történt hajóbaleset miatt haladéktalanul elrendelték a harmadfokú készültségnek megfelelő, fokozott éjjel-nappali parti figyelő-jelentő szolgálatot. Közleményük szerint a fokozott szolgálat a Duna Budapest alatti szakaszán a déli országhatárig, három vízügyi igazgatóság területén, a közép-Duna-völgyi, a közép-dunántúli és az alsó-Duna-völgyi területén van érvényben.

A Duna vízállása Budapestnél szerda este 21.00-kor 501 centiméter volt, csütörtök délelőtt 10 órakor pedig 513 centiméter. A vízhozam délelőtt 4470 köbméter/secundum volt a Duna fővárosi szakaszán, a tetőzés ideje alatt szombaton kora este pedig 5550 köbméter/secundum várható – írta az OVF.

Mint megírtuk, Dél-koreai turisták esti sétahajózáson vettek részt a Duna budapesti szakaszán az idegenvezetőikkel. Hajójuk – fedélzetén 33 dél-koreai turistával és a kéttagú magyar személyzettel – egy nagyméretű luxushajóval ütközött és elsüllyedt a Margit hídnál. Legalább heten meghaltak.