Kölyökkutyát lőttek meg Kárászon, az egész ország megmozdult a hírre!

Felfoghatatlan üzenetet és képsorokat posztolt közösségi oldalán egy kárászi, háromgyermekes anyuka. A bejegyzés szerint vasárnap délután, saját kertjükben lőttek rá a nyolc hónapos kutyájukra. A bama.hu utolérte az anyukát, aki nyilatkozott lapunknak. Kerestük a rendőrséget is.

Még most is nehezen beszélt a történetekről Jakabné Mezei Gabriella, akinek kutyáját vasárnap saját udvarukon lőtték meg. Pajti egy vizsla-keverék, aki a család kárászi házának kertjében tartózkodott, mikor a lövés eldördült. Tőle pár méterre, a házban volt Gabriella két kisebb fia.

– A 10 és 13 éves fiam volt otthon édesapámmal, amikor arra lettek figyelmesek, hogy a kutya felvisított – meséli a szörnyű pillanatot Gabriella.

A kutyához a nagypapa rohant ki, de látva szörnyű sebét, bekiabált az unokáinak, hogy hozzanak rongyot.

Amputálni kellett a lábát

A kutyával azonnal állatorvoshoz rohantak, aki felajánlotta, hogy elaltatja Pajtit.

– Édesapám ebbe nem ment bele, így az orvos válltól lefelé amputálta a kutyus lábát. Csak így lehetett megmenteni – mondja Gabriella.

Gyerekek is kint lehettek volna

Gabi a Bama.hu kérdésére azt is elmondta, hogy bár a telkük nagy, de a patak partján rendszeresen játszanak gyermekei, így akár ők is a kutyával tartózkodhattak volna a friss levegőn. A közelben több gyermekes család is lakik, ezért elfogadhatatlannak tartja azt, hogy valaki éles fegyverrel „sétálgathat” a közelben.

– Csak a szerencsének és a téli időjárásnak köszönhető, hogy nem voltak kint ezen a napon a gyerekek. Bár a telkünk nagy, ezen a területen szoktak játszani is. Felfoghatatlan, hogy egy vadászterülettől távol eső, falu határban ilyen megtörténhet – mondja sóhajtva a háromgyermekes asszony.

Azt pedig csak halkan teszi hozzá, hogy a fegyveren akár hangtompító is lehetett, mert lövést nem hallottak.

Szívre céloztak!

Gabi a beszélgetés vége felé azt is elmondta a bama.hu-nak, hogy a kutya csak a szerencsének köszönhetően élte túl a lövést.

– Az orvos azt mondta, hogy célzottan a szívre lőttek, de a kutyáról valahogy a bordáján keresztül lepattant a golyó. Ez volt a szerencséje – mondta Gabi.

A családnak három kutyája van, eddig soha semmilyen panasz, atrocitás nem érte őket emiatt.

– Akik ismernek minket tudják, hogy a kutyáink emberhez, gyerekekhez szoktak. Elcsatangolni, kóborolni nem szokásuk. Nem is értjük ezt a „támadást” Pajti ellen – mondja Gabi.

Összefogott a fél ország

A történetet Gabi a közösségi oldalon is megosztotta, bízva abban, hogy az emberek erejével a tettes vállalja azt, amit elkövetett.

– Természetesen a rendőrségi feljelentést megtettük, de bízom abban, hogy az emberek hatására történik más is – mondja Gabi, aki hozzáteszi, hogy már Budapesten is jelezték ott élő, legnagyobb fiának, hogy olvasták a történteket és nem találnak szavakat.

A rendőrség is reagált

A rendőrség a megkeresésünkre azt közölte, hogy a Komlói Rendőrkapitányság állatkínzás miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen. A nyomozás érdekeire való tekintettel bővebb tájékoztatást egyelőre nem kívánnak adni.