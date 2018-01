Dübörög a rock a pécsi mentőben

A csúcsforgalomban előre törő mentőben készített videót egy pécsi orvos, a felvételen kemény rock festi alá az ünnepi tumultussal megbirkózó sofőr profi vezetéstechnikáját.

A videót Vámos Zoltán tette fel a netre, és bemutatja, hogyan vág át a szirénázó mentő Pécs legsűrűbb kereszteződésein. Közben a Born to be Wild szól odabent, csaknem elnyomva a kint visító szirénát. A rövid film még meglepetést is rejt, hiszen a végén a videó készítője még a sofőrt is megkérdezi, de nem a munkájáról, hanem egy hamarosan a mozikba kerülő magyar filmről.



Ennek okát is eláruljuk: Vámos rendezte a Parázs a szívnek című filmet, amit hamarosan országszerte bemutatnak a mozik. A Pécsen aneszteziológusként dolgozó orvosnak a szenvedélye a filmezés – erről a Dunántúli Napló is készített egy interjút vele, amit hamarosan a Bama.hu-n is olvashatnak.