Elsősegélynyújtó versenyre tartottak, amikor baleset történt az orruk előtt

A Pécsi Nevelési Központhoz tartott egy pécsi csapat a vöröskereszt elsősegélynyújtó versenyére, amikor élesben is meg kellett mutatni tudásukat kedd délelőtt.

A Magyar Vöröskereszt kedd délelőtt tíz órakor kezdődő elsősegélynyújtó versenyének Baranya megyei döntőjére igyekezett egy pécsi csapat, amikor baleset történt a szemük előtt a Csontváry utcában. A fiatalok (egyikük édesapja kereste meg a bama.hu-t ezzel a nem mindennapi sztorival) a Nevelési Központba tartottak, amikor arra lettek figyelmesek, hogy egy autó átszáguld előttük a járdán és egy fának csapódik. Első gondolatuk az volt, hogy ez már a verseny része, ám ez egy valódi, sajnálatos baleset volt éppen akkor, éppen ott.

Mint Berlász Viktóriától, a rendőrség sajtószóvivőjétől megtudtuk, egy idős férfi vezette az autót, amikor egy sikertelen parkolási manőver végén véletlenül gázt adott, egy másik kocsinak is nekiütközött, átvágtatott a járdán, majd egy fának csapódott. A mentést az elsősegélynyújtó versenyre igyekvő csapat kezdte meg, kiszedték az autóból a sérülteket, szakszerűen ellátták, miközben hívták a mentőket. A mentők végül mindkét szerencsétlenül járt személyt kórházba szállították, a sofőr könnyebben sérült meg, női utasának súlyos sérülése keletkezett.

A pécsi csapat (az Utolsó segély néven) nem mellesleg végül megnyerte aztán az elsősegélynyújtó versenyt is, így bejutottak az országos döntőbe. A csapat és így a ma délelőtti mentés résztvevője volt Pozonec Mária Dorotea, aki 2016-ban megmentette osztálytársa életét, amikor rosszul lett a hittanórán és összeesett – mint arról mi is beszámoltunk. A fiatal elsősegélynyújtó csapat szeptemberben az országos döntőben is bizonyíthat, Mária Dorothea mellett Hencz Kata, Schrem Borka és Kiss László alkotja az Utolsó segélyt.

Mint Katától megtudtuk, azért ezt a nevet választották, mert ez az utolsó közös megmérettetésük együtt, hiszen már a felsőoktatásban vesznek részt a korábban a Nagy Lajosban indult szakkör tanulói. Mint azt korábban megírtuk, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában legalább tíz éve tartanak elsősegély szakkört a diákoknak. Az ott tanultakat a gyerekek a gyakorlatban is hasznosítják: ők szokták ugyanis felügyelni az iskolai rendezvényeket.