Szigetvár néhai szocialista polgármesterének, Paizs Józsefnek a háza is szerepelt a Magyarok Nyilai célpontjai között, s a népszerű mohácsi gyermekorvos – korábban MSZP-s képviselő – Nyul István ellen is merényletet tervezhettek.

A Fővárosi Törvényszék 2016 nyarán első fokon, nem jogerősen tizenhárom év fegyházra ítélte terrorcselekmény, testi sértés, kényszerítés miatt Budaházy Györgyöt. A tizenhét vádlott közül tizenötöt terrorcselekmény miatt 5 és 13 év közötti letöltendő szabadságvesztéssel sújtottak. Ezt az ítéletet azonban hatályon kívül helyezték, a megismételt eljárás a napokban kezdődött meg a Fővárosi Törvényszéken.

Budaházy György és az általa vezetett csoport tagjai 2009-ben összehangolt robbantás-sorozatra készültek. Budaházy a Vérmezőre hívta a szervezet tagjait, ahol a csoportvezetőkkel ismertette a támadások célpontjait – az egyikük a volt mohácsi szocialista országgyűlési képviselő, dr. Nyul István háza volt. A népszerű gyermekorvos a Dunántúli Naplónak nyilatkozva 2010-ben mindezt megerősítette. –

Önnek ezt megelőzően volt tudomása arról, hogy szerepelt azon listán, akiknek a házánál robbantást terveztek?

Dr. Nyul István: – Igen, már tavaly nyáron (2009-ben – a szerk)megmondták a hatóságok. Azonban még mielőtt erről értesültem volna, egyik nap megjelent az utcánkban egy fekete autó, majd kiszállt belőle valaki, és elkezdte fotózni a házamat. Az illető, mikor megkérdeztem, mi járatban van, rendőrségi igazolványt mutatott fel. Nem sokkal később a Nemzeti Nyomozó Irodában közölték velem, ahol az eljárás részeként kihallgattak, hogy a házamnál merényletet terveztek Budaházyék, ekkor szembesültem a dologgal. Úgy tudom, azokban a napokban Paizs Józsefet is hasonlóról értesítették. Kiderült az is, hogy a fotókra azért volt szükség, mert összehasonlították azokkal, amiket a terroristák számítógépén találtak.

– Mondtak további részleteket a nyomozók?

– Nem, csak annyit, hogy egy focilabdába rejtett, nagy erejű pokolgépet akartak felrobbantani a házamnál. Ennél többet, további részleteket azóta sem tudok. Mikor hazajöttem, természetesen elmondtam a családomnak a történteket, azt, hogy én is célpont voltam. Megdöbbentő volt az egész helyzet, de továbbra is nyugodtan tudtunk aludni, és a rendőrség is biztosított védelmet számunkra. Nem estünk pánikba, de azért természetesen nagyon örültünk, hogy még időben elkapták őket.

– Mit gondol, miért eshetett önre a terroristák választása?

– Fogalmam sincs. Nem tudom, mi lett volna a céljuk a robbantással, vagy hogy mit akartak elérni. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy találomra választottak, vagy valamilyen, általam azóta sem ismert szempont alapján.

Paizs József is a listán volt

Szigetvár néhai szocialista polgármestere, Paizs József 2009-ben jelentette be, hogy a házára ugyancsak focilabdába rejtett bombát tervezett dobni a Magyarok Nyilai nevű szervezet. Az országgyűlési politikus akkor azt közölte, nem sokkal bejelentését megelőzően értesült a rendőrségtől az ellene tervezett merényletről.

Hosszú vádlajstrom

Budaházy neve 2002-ben vált ismertté, amikor a választásokat követően az Erzsébet híd lezárásával is tiltakozott azért, mert nem számlálták újra a voksokat. A rendőrség szerint Budaházy a „Magyarok Nyilai” nevű szervezet létrehozója és vezetője, a hatóság gyanúja szerint ez a csoport több Molotov-koktélos támadást is végrehajtott. Budaházyt terrorcselekmény bűntettével, továbbá aljas indokból, felbujtóként elkövetett súlyos testi sértés bűntettével vádolják, mindezekért súlyos, akár életfogytig tartó börtönbüntetésre is ítélhetik bűnössége igazolódása esetén