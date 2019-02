Gépkocsikat rongált, és lopott is a tékesi fiú

Befejezte a vizsgálatot a rendőrség az ellen a férfi ellen, aki egy személygépkocsi és egy autóbusz ablaküvegét is betörte Sásdon.

Összesen négyrendbeli lopás, egyrendbeli rongálás, valamint egyrendbeli jármű önkényes elvétele miatt nyomozott a Komlói Rendőrkapitányság egy 19 éves tékesi férfi ellen, aki 2018 áprilisában pár nap alatt többféle módon próbált meg értékekhez jutni Sásdon. A nyomozás során beszerzett bizonyítékok szerint a férfi 2018. április 26-áról 27-ére virradóra a Deák téren lévő autóbusz-megállóban leparkolt autóbusz ajtajának üvegét betörte, a busz kasszájából több mint tízezer forintot tulajdonított el, majd a jegykiadó automatát is megrongálta. Ugyanezen az éjszakán a Deák téri garázssoron két garázsba is megpróbált bejutni, azonban nem sikerült neki, így onnan nem vitt el semmit. Április 29-én éjszaka egy, a Rákóczi utcában leállított személygépkocsi hátsó szélvédőjét törte be. A gépkocsit megpróbálta elindítani, azonban nem járt sikerrel, ekkor az indítóberendezésen kívül megrongálta a vezetőülés háttámláját, majd a járműből többek között egy benzinnel teli kannát, egy izzó készletet, és pár száz forintot lopott el.

A rendőrök a feltételezett elkövetőt beazonosították, majd május 30-án délelőtt előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi beismerő vallomást tett.

A nyomozás vizsgálati szakaszában a Komlói Rendőrkapitányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek.