Grubacs ügy: Kétszázmillióval károsította meg a vállalkozót

Grubacs Igor nevét az év elején ismerhette meg a közvélemény.

A rendőrség januárban közölte, hogy Magyarország egyik legnagyobb drogszállítmányát fülelték le Budapesten, de a drogbanda irányítója, Grubacs Igor elmenekült, és azóta sem tudják hol bujkál. A 33 éves férfi neve nem ismeretlen a rendőrök és a bíróság előtt, 2014 és 2016 között több kisebb-nagyobb bűnügybe is belekeveredett, aminek újratárgyalása tegnap kezdődött a Pécsi Járásbíróságon.

Az ügyész ismertette a vádat, ami több vádpontot is tartalmazott. Az egyik esetben egy szekszárdi vállalkozó több mint 200 millió forint értékű vagyonát szerezte meg. Grubacs egy ismerőse révén ismerkedett meg a vállalkozó feleségével. Tudta, hogy a házasságuk nem felhőtlen. A nőt behálózta, majd ügyeskedése révén megszerezte egyik ingatlanjukat, nagy értékű személyautójukat és egy kamiont is. A cselszövésben segítőtársai is voltak Grubacsnak: saját felesége és két férfi. Az egyik jelenleg börtönben ül, míg a másik külföldön tartózkodik, ahol korábban vállalkozóként dolgozott. Grubacs rovására írható még többek között egy verekedés Dunaszekcsőn, Mohácson nem fizetett egy sport­üzletből elhozott árucikkekért, a felesége kocsiját úgy javíttatta meg egy autószerelővel, hogy ott is elfelejtett fizetni, illetve a vád szerint Horvátországban 100 ezer eurót is ellopott egyik ismerősétől, akivel együtt nyaralt a tengerparton.

Hogy nem lesz könnyű dolga a bíróságnak, az tegnap kiderült. Azokat a tanukat, akiket újra meg kell hallgatni, nem lesz könnyű elérni. Van, akinek nincs lakcíme, nem tudják hol tartózkodik, és van olyan tanú is, aki külföldi állampolgár, külföldön él, de Magyarország területére nem léphet be, mert kiutasították az országból.

– Nem tudom idevarázsolni, mivel korábbi idézésre sem jelent meg – említette meg a bíró egy másik tanúval kapcsolatban.

A tárgyalás jövő hét elején folytatódik, ahol információink szerint a megkárosított vállalkozó felesége is jelen lesz.