Hatalmas csőtörés nehezíti az életet a Melinda utcában

Több ingatlanban szünetel a vízszolgáltatás, az utcán is áll a víz, a csatornák sem bírják.

Mint egy olvasónktól megtudtuk, lépcsőházakban állt a víz a Melinda utcában pénteken kora este. Az 1., 3., 5. szám alatt jelenleg nincs szolgáltatás, és azt sem lehet egyelőre megmondani, hogy mikor áll az helyre. Helyszínen tartózkodó olvasónk leszögezte, hogy a csatornák már nem bírják a víz mennyiséget.

A káresethez a tűzoltók szirénázva érkeztek, jelenleg is zajlik az elhárítás.

Íme pár kép az elöntött területről:

Sárkány Sándor, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a bama.hu-nak elmondta, hogy a tűzoltók egy egységgel vonultak a kertvárosi társasházhoz. A feladatuk elsősorban a szivattyúzás.

A helyszínre érkező kollégáinktól megtudtuk, hogy a víz az utcáról, ráadásul alulról támadott. Innen tört be a négyemeletes társasházak lépcsőházába is. Mint megtudtuk három lépcsőházat is érintett a pusztítás, és körülbelül 5 cm magasságban állt a víz. A lakók kezdték meg a mentést, s hordták ki a házakba beömlő vizet.

Megérkeztek a Tettye Forrásház szakemberi, akik elzárták a vizet, a hiba elhárítása folyamatban van. A kiesés körülbelül száz fogyasztót érint, szükség esetén lajtos kocsit biztosítanak a lakók számára.

Olvasónk fotója a helyszínen készült.