Helytállt a baranyai csapat az országos versenyen

Csütörtök délután a karcagi Kossuth téren megrendezett ünnepélyes eredményhirdetéssel hivatalosan is véget ért a XII. Országos Tűzoltószakmai és II. Országos Műszaki Mentési Vetélkedő. Az elmúlt négy nap során huszonkilenc csapat összesen több mint százötven tűzoltója mérte össze tudását és erejét. A négynapos versenyre azok a szlovák tűzoltók is ellátogattak, akik augusztus elején Komáromban a karcagi verseny bíróit felkészítették. A nemzetközi minősítést szerzett versenybírók Karcagon a képesítést igazoló oklevelüket is átvehették.

Az egyéni versenyt csütörtök délelőtt Karcag főterén rendezték meg beosztotti és irányítói kategóriában, ahova az a nyolc-nyolc tűzoltó jutott be, akik az elméleti feladatlapot a legkevesebb hibával töltötték ki. Az indulóknak elsőként egy ketrecben kialakított akadálypályát kellett teljesíteniük teljes védőfelszerelésben és légzőkészülékkel, ahonnan egy gázpalackot kellett feljuttatniuk a ketrec tetejére. Ezután egy ajtón kellett roncsolással átjutniuk, majd kategóriától függően egy füsttel telített sátorból kellett kihozniuk egy gázpalackot, vagy egy sérültet imitáló bábut. A tűzoltókra ezt követően sérült roncsból történő mentése várt, az irányítóknak ráadásul egy, az autóban elhelyezett edényről bárca alapján meg kellett állapítaniuk, hogy milyen veszélyes anyag van benne. A megméretést vízsugárral végrehajtott „célba lövő" verseny zárta. Baranya megyét a megyei döntőn diadalmaskodó Mohácsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság csapata képviselte, akik minden versenyszámot tisztességgel teljesítettek, dobogóra azonban nem sikerült állniuk.