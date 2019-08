Hét bringa, horgászcuccok, kaja – Ezeket zsákmányolta az enyveskezű pécsi

A 43 éves helyi férfi több lopást is elkövetett Pécsett. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 2019. 08. 24., szo – 16:42 A 43 éves helyi férfi több lopást is elkövetett Pécsett.

A rendőrök 2019. augusztus 23-án fogták el azt a helyi férfit, aki 2019. július 27-e és 2019. augusztus 20-a között több lopást is elkövetett Pécsett. A 43 éves férfi a városban összesen hét kerékpárt lopott, valamint egy tárolóba is betört, ahonnan horgászfelszereléseket tulajdonított el. Egy esetben egy ingatlan udvarára is bement, ahol egy nyitott autóból lopott élelmiszert és napszemüveget.

A 43 éves férfit kihallgatták gyanúsítottként, majd őrizetbe vették. Ellene lopás miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság.