Hol az egyik, hol a másik tört be, puskát és fokost is loptak

A rendőrség befejezte a vizsgálatot annak a két férfinak az ügyében, akik ugyanabba a présházba törtek be a Szigetvári Rendőrkapitányság illetékességi területén.

Lopás miatt nyomozott a Szigetvári Rendőrkapitányság egy 58 éves nagydobszai, valamint egy 31 éves botykapeterdi férfi ellen.

Az 58 éves férfi 2018. december 20-a és 2019. január 4-e között betört egy nagypeterdi présházba, majd onnan szeszesitalt, valamint két szarvasagancsot és egy légpuskát is ellopott. A férfi útmutatása alapján 2019. január 5-e és február 4-e között a 31 éves társa is ugyanoda tört be, ő egy fokost vitt el. A rendőrök beazonosították, majd elfogták a két férfit, akik gyanúsítotti kihallgatásuk során elmondták, hogy az ellopott agancsokat és légpuskát egy kisdobszai férfinak adták el. A férfi lakásán megtartott kutatáskor a rendőrök az ellopott értékeket megtalálták, lefoglalták és visszaadták a tulajdonosának.

A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek.

A betörések elkerülése érdekében figyeljen a nyílászárókra! Amennyiben nem tartózkodik az ingatlan területén, az ajtókat és az ablakokat zárja be! Ha lakatlan az épület, vagy huzamosabb időre eltávozik, kérje meg szomszédait, ismerősét, hogy rendszeresen ellenőrizze annak épségét, sértetlenségét! Az időszakosan látogatott zártkerti, szőlőhegyi ingatlanjában ne hagyjon nagyobb értékű szerszámokat, azokat tárolja zárt helyen! Az ilyen hétvégi- vagy présházaknál érdemes rendszeresen ellenőrizni a zárakat, lakatokat, hogy meggyőződjenek azok sértetlenségéről.

Érdemes nyitott szemmel járni és megfigyelni a lakókörnyezetben zajló eseményeket. Ha idegenek jelennek meg, akik gyanúsan viselkednek lehetséges, hogy terepszemlét tartanak, keresik a megfelelő ingatlant, felmérik a lehetőségeket a lopás elkövetéséhez.