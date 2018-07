Húga szerint takarítás közben esett ki a harmadikról Alexandra

Megkereste a bama.hu-t annak a nőnek a húga, aki csütörtökön zuhant ki egy Lánc utcai társasház harmadik emeletéről. További részleteket tudtunk meg a 25 éves fiatal állapotáról és a baleset körülményeiről.

Amint arról beszámoltunk, csütörtökön a déli órákban esett ki a harmadik emeletről egy 25 éves nő. A zuhanást túlélte, de életveszélyes állapotban szállították kórházba.

A baleset körülményeiről azt mondta a hozzátartozója hírportálunknak szombaton, hogy Alexandra a függönyt rakta fel, illetve pucolta az ablakot, emiatt egy széken állt, mely kibillent.

Mint testvére elárulta, Alexandra jobban van. Az állapota javul, de deréktól lefelé lebénult. A kezei mozognak ugyan, az ujjait érzi, de nem tudja mozgatni. Több nyakcsigolyája eltört, melyet már meg is műtöttek. A gerince is eltört, azt még nem operálták meg, de az elkövetkezőkben arra is sort kell keríteni. A következő két hét még kritikus a családtag elmondása szerint. A lépe, a tüdeje, illetve a mája is sérült, tud beszélni, enni, inni is segítséggel.

A testvér elmondta, hogy segítséget szeretnénk kérni, mivel nagyon rossz családi körülményeik vannak és nem tudnak Szandrának mindent megadni. A későbbiekben szüksége lenne tolókocsira, speciális bútorokra. A húg így gyűjtést indított, hogy „hátha valaki egy anyagilag, illetve speciális bútorok adományozásában tudna segíteni.”