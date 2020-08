Ismét kigyulladt Bárban a kastély, mohácsi lánglovagok oltják

Információink szerint már szombaton is tűz volt, a tegnapi esetről be is számoltunk. Abban a kastélyban csaptak fel a lángok, amit a falu földesura, a sombereki Sauska család építtetett a XIX. század első felében, klasszicista stílusban. Ezúttal egy másik szárnya ég.

Kigyulladt Báron, az 56-os főút belterületi szakaszán, a Szabadság utcában a Fehér-kastély. Az életveszélyes épület több helyisége ég, a mohácsi hivatásos tűzoltók kívülről, két vízsugárral oltják a lángokat. Olvasóink emlékezhetnek rá, hogy tegnap már beszámoltunk róla, hogy teljes terjedelmében égett a Sauska-kastély tetőszerkezete. Információink szerint a kastély egy másik szárnya ég jelenleg, de már szombaton is tűz volt az épületegyüttes egyik részében. A bama.hu úgy tudja, hogy felmerült a gyújtogatás gyanúja, tűzvizsgálati eljárás során a a hatóság vizsgálja a lángok keletkezésének körülményeit. A falu földesura, a sombereki Sauska család építette a XIX. század első felében, klasszicista stílusban – a falun túl, a dunaszekcsői út mentén – a két kis kastélyt, a Sárga- és Fehér-kastélyt. A Kastélyok.com szakportál adatai szerint a Fehér-kastély magántulajdonban van, az épületet vendégházzá alakították. A kastélyok körül szépen gondozott park van. Amint bővebb információhoz jutunk, frissítjük a cikket!