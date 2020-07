Ismét rengeteg volt a baleset, támadnak az őzek is

Elkezdődött az őzek násza, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság a vadelütések veszélyeire hívja fel a figyelmet.

Baranya megye közútjain a múlt héten 43 közlekedési baleset történt, amelyből 13 személyi sérüléssel járt és 30 anyagi káros volt. A személyi sérüléses balesetek öt esetben könnyű, míg nyolc esetben súlyos sérüléssel végződtek. Ezekben a balesetekben összesen 17-en sérültek meg, nyolc személy könnyen, kilenc személy pedig súlyosan. A legfőbb baleseti ok a múlt héten a sebesség nem megfelelő alkalmazása, az elsőbbség meg nem adása, valamint a követési távolság be nem tartása volt.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a járművezetők figyelmét, hogy az őznász időszaka megyénkben általában július utolsó harmadára, augusztus első felére esik. Ilyenkor az őzek jóval aktívabbak, ugyanakkor figyelmetlenebbek és óvatlanabbak is, és ez fokozza a balesetveszélyt.

Ebben az időszakban a nap bármely szakában találkozhatnak a közlekedők az állatokkal az utakon, akár a lakott területek közvetlen közelében is. Jellemzően nagy sebességgel ugranak a jármű elé, így a szokásosnál is nehezebb elkerülni a nem kívánt találkozást. A korábbi évek tapasztalatai alapján nyáron a vadakkal történő ütközések száma is növekszik, ezért a rendőrség kéri, hogy ne csak a vadveszélyt jelző táblákkal ellátott útszakaszokon közlekedjenek óvatosabban, hanem az erdősávok, termőföldek mellett is. Különösen veszélyes szakaszoknak számítanak a sűrű bozóttal szegélyezett utak, ahol az állatok a másodperc tört része alatt a jármű elé kerülhetnek. Fontos tudni, hogy korlátozott látási viszonyok mellett, szürkületkor, illetve éjszaka a vadállat észlelése esetén a távolsági fényszóró alkalmazása nem jó döntés, hiszen ebben az esetben a vad a fény felé fordul, megdermed, és ezért nem tud időben kitérni az ütközés elől. Dudáljanak rá, ugyanis az állat az erős kürt hallatán megijed, és elmenekül. A vadbalesetek elkerülésének további hasznos eszköze lehet az ultrahangos síp is, amelyet az autóra rögzítve a menetszél hoz működésbe.

