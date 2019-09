Kéklámpások Napját tartották a mohácsi Szent Ferenc Óvodában

Az óvodások a színes és érdekes programot elégedett mosollyal és kedves, köszönő szavakkal hálálták meg a rendőröknek.

A Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Ferenc Tagóvoda 2019. szeptember 25-én a tartotta meg a Kéklámpások Napja elnevezésű prevenciós rendezvényt, ahol a tűzoltóság mellett képviseltette magát a Mohácsi Rendőrkapitányság is. A gyerekek megismerkedhettek a szolgálati gépkocsival, szirénázhattak, és az elengedhetetlen kék fény használata sem maradt el. A rendőr szolgálati felszerelését – a bilincset és gumibotot – is a kezükbe vehették, de felpróbálhatták a lövedékálló mellényt is.

A gyerekek a rendőrkutya bemutatót várták a legjobban, amely különleges élményt jelentett nekik, hiszen a produkcióba őket is bevonták. A bűnmegelőzési főelőadó a közlekedési szabályokra, valamint az idegenekkel való találkozás során tanúsítandó viselkedésre is felhívta az óvodások figyelmet. Átismételték például, hogy idegen személytől soha ne fogadjanak el semmit, ne nyissanak ajtót olyan személynek, akit nem ismernek, valamint hogy telefonba ne adjanak ki információt a családról.

A téma feldolgozásában segített a Hófehérke és a hét törpe című mese, ahol a főszereplőt a szabályok be nem tartása miatt, az idegennel való kapcsolatba lépést követően érte baj.

A gyerekek bepillantást nyertek abba is, hogyan zajlik a rendőrségi nyilvántartásba vétel, mivel a részvevők mindegyikének elkészült a tenyérlenyomata, amelyet haza is vihettek magukkal.