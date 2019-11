Külföldi hívásokkal csalnak ki pénzt Baranyában is

Több olvasónk is jelezte, hogy az utóbbi időben megsokszorozódtak az úgynevezett telefonálós csalások. Az ismeretlen rosszakaró külföldi számról hív, azt szeretné elérni, hogy visszahívjuk, s ha ez megtörtént, máris a bűnözők áldozatává válunk.

Az elmúlt hetekben ismét megszaporodtak a különböző ismeretlen külföldi hívószámokról érkező rövid hívások és visszahívást kérő szöveges üzenetek. Ezek célja nem más, minthogy rávegyék a gyanútlan embereket, hogy visszahívást kezdeményezzenek, és ezzel magas hívás-, vagy SMS-költséget generáljanak a hívó vagy az üzenetküldő félnek.

Olvasóink is számos ilyen esetről számoltak be a közelmúltban. – Az utóbbi időszakban az én telefonom is azt jelzi ki, hogy egy számomra teljesen idegen, szerintem valamilyen külföldi számról keresnek. Ismeretlen számokat soha nem szoktam felvenni – ezúttal se teszek másként – fogalmazott olvasónk. – Viszont rettenetesen idegesít, hogy naponta ismétlődnek ezek a hívások. Szeretném megtudni, hogy mit lehet tenni ellenük?

A témában megkerestük az ORFK Kommunikációs Szolgálat Sajtóügyeletét, akik figyelmünkbe ajánlottak egy videót. A felvételen Kuti Erika rendőr­őrnagy, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakembere elmondja, hogy 2008-ban már felhívta a figyelmet egy akkor még ismeretlen jelenségre, ami magában hordozta az áldozattá válás lehetőségét. A rendőrnő most is azt tanácsolja a magyar állampolgároknak, hogyha olyan országból hívják őket, ahol nincs ismerősük, egyszerűen ne vegyék fel a telefont.

– A rendőrség felhívja az állampolgárok figyelmét, hogy az ismeretlen külföldi számok visszahívása esetén mindig körültekintően járjanak el. Mindenki számára egyértelműnek kell lennie, ha külföldre telefonál, az sokszor tetemes költséggel járhat – fogalmazott a közzétett videóban Kuti Erika.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot is megkerestük, akik elküldtek számunkra egy korábbi közleményüket. Ebben az áll, hogy belföldön fogadva nem növelheti az előfizető mobiltelefon-számláját, ha a külföldi számról kezdeményezett hívást fogadja, ettől függetlenül az NMHH és a mobilszolgáltatók mindenek előtt tudatos fogyasztói magatartásra és megfontoltságra intik az előfizetőket.