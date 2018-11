Kutyatámadás Pécsett: egy pitbull harapott a nő lábszárába

Olvasónk számolt be róla, hogy Pécsen, az Edison utcában kutyatámadás történt.

Mint lapunknak elmondta, a közeli telephelyet pitbull őrzi, ám a kerítés nem a legjobb állapotban van, így félő volt, hogy egyszer kiszökik. A kutyának csütörtökön sikerült is kiszabadulnia, és a Támasz Alapítvány által üzemeltetett Férfi Átmeneti Szálló épületének területére futott be. Az eb először a helyi takarítónőt marta meg, majd az egyik ott dolgozó női alkalmazott lábszárába harapott bele. A nőhöz mentőt hívtak, a szolgálat a sürgősségi osztályra szállította, ahol a rendőrök is meghallgatták a történtekkel kapcsolatban.

Tegnap megkerestük a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, akik elmondták, hogy ügyeletükre november 8-án, 16 órakor érkezett bejelentés az esettel kapcsolatban. Az adatgyűjtés, valamint az eset körülményeinek tisztázása folyamatban van, azonban péntek estig nem indult rendőrségi eljárás az eset miatt.

