Lelépett a feleség, ám a férj elrabolta szeretőjétől

Az év huszonhetedik hetében is zajlik az élet a bíróságokon, több érdekes ügyet kezdenek tárgyalni vagy folytatják a már megkezdetett pereket. Az egyik új, Komlón kezdődő tárgyaláson személyi szabadság megsértésével vádolják azt a férfit, aki több társával együtt „visszarabolta” a korábban őt elhagyó feleségét.

A vádirat szerint az elsőrendű vádlott férj házassága megromlott, ezért az asszony tavaly februárban egy másik településre költözött egy ott élő férfihez. A férj két gyerekkel – köztük a negyedrendű vádlottal – maradt magára.

Ám elhatározta, hogy visszaszerzi az asszonyt. Fiával és két társával elindult, hogy amikor a nő hajnalban busszal munkába indul, akkor beültetik a kocsijukba, hogy ne találkozzanak az asszony akkori élettársával.

Így is történt, az asszony azonban természetesen hangosan tiltakozott az erőszak ellen, de így is elvitték a volt férj házához. A férj kirángatta a kocsiból egykori szerelmét, dulakodtak, de a nő közben több sms-t is küldött élettársának azzal az üzenettel, hogy elrabolták. Az élettárs érte indult kocsival, közben értesítette a rendőrséget.

Amikor odaért a házhoz, nagy sebességgel az udvarra hajtott. Ám a férj és a fia vasvillával és vascsővel kezdte verni az autót. A sértett élettársának sikerült kitolatnia az utcára, ekkor értek a helyszínre a zsaruk. A kocsiban 77 ezer forint kár keletkezett.

Pécsen kezdődik csütörtökön annak a férfinek a pere, akit információs rendszer vagy adat megsértésével vádolnak. Az egykor élettársi kapcsolatban lévő felek közül a szakítás után a nő egy másik városba költözött. Nem ez a figyelemreméltó, hanem az, hogy amíg együtt voltak, a férfi megszerezte a nő Facebook-jelszavát, s amikor szétváltak útjaik, bejelentkezett a fiókjába, megváltoztatta jelszavát, így a nő nem tudta használni saját profilját.