Majdnem levágták a fülét a kirabolt vállalkozónak

A nyári ítélkezési szünet előtti utolsó héten is zajlik még néhány ügy a megye bíróságain. Ezek közül is kiemelkedik annak a rablónak a pere, aki – két ismeretlen társával – otthonában rabolt ki egy vagyonos vállalkozót, olyan agresszíven, hogy majdnem levágták a fülét is.

A vádirat szerint többen is tisztában voltak azzal, hogy a sértett a lakásában intézi üzleti ügyeit és nagy mennyiségű készpénzt is magánál tart. A vádlott ezért két társával elhatározta, hogy kirabolják az áldozatot. Tavaly június 16-án este tíz óra után a vállalkozó a virágainak megöntözését követően be akarta zárni a lakásajtót, amikor rárontott a három bűnöző. A férfit a földre lökték, hasra fektették, kezeit műanyag gyorskötözővel kötötték össze és értékei átadását követelték. Többször is belerúgtak a sértettbe, miközben átkutatták a lakást. Az áldozat elmondta, hogy hol található az arany karkötője, de az egyik tettes azzal fenyegette meg, hogy levágja a füleit, ha nem adja át az értékeit. Ezt hangsúlyozandó egy konyhakéssel metszéseket ejtett a szóban forgó testrészen. Az elkövetők végül megtalálták a vállalkozó táskáját, amiben közel tízmillió forint értékben találtak eurót és forintot. A férfi szomszédja meghallotta a rablás hangjait, majd meglátta a maszkot viselő elkövetőket, ezért értesítette a rendőrséget. A rablók elmenekültek a táskával, a vádlottat hajnalban fogták el a tetthely közelében; két társa ellen jelenleg is tart a nyomozás. Pécsen kezdődik annak a férfinek a pere, akit a hatóság félrevezetésével vádolnak. A vádlott feljelentést tett a rendőrségen, mondván, ellopták egy telephelyről az általa egy cégtől bérelt állványokat. A nyomozás során azonban bevallotta, hogy hazudott, mert az állványzatot ő adta kölcsön valakinek, a feljelentéssel a jogosulatlan kölcsönadást szerette volna leplezni.