Még mindig sok a baleset – grafikonon mutatjuk, hogyan alakultak az elmúlt hetek

Egy hét alatt húszan sérültek meg Baranya megye közútjain tizenöt balesetben.

Múlt héten 24 anyagi káros és 15 személyi sérüléssel járó baleset történt Baranya megyében. Összesen 20 személy sérült meg a 11 könnyű és a 4 súlyos sérüléssel végződő balesetek során. Az ittasság gyanúja 4 balesettel érintett jármű vezetőjénél is felmerült.

A balesetek többsége lakott területen belül következett be, a legjellemzőbb baleseti ok továbbra is a sebesség nem megfelelő alkalmazása az út-, és forgalmi viszonyokhoz képest, illetve az irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak megszegése volt.

Felhívjuk a járművezetők figyelmét arra, hogy a sebesség megválasztásánál a saját vezetési képességeik, a jármű adottságai, valamint az útszakaszra vonatkozó sebességkorlátozások mellett az út minőségét, az út felületének állapotát, továbbá az esetleges egyéb kockázati tényezőket is vegyék figyelembe! Ha a sebesség nem igazodik a körülményekhez, könnyen balesetet szenvedhetnek.

Külön ki kell emelni a sebességhatárok betartásának fontosságát! Sok baleset elkerülhető lenne, ha a járművezető a megengedett legnagyobb sebességgel haladna a veszélyhelyzet kialakulásának pillanatában. Amennyiben mégis bekövetkezik a baleset, a lassúbb ütközési sebesség általában akkor is enyhébb sérüléssel jár.

A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében közlekedjenek körültekintőbben, és tartsák be a közlekedési szabályokat! Ittasan soha ne üljenek volán mögé! A motorkerékpárral közlekedők pedig a meleg időjárás ellenére is minden esetben viseljenek védőruházatot!

„… hogy mindenki hazaérjen!”