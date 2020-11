Mindent vitt a pécsi férfi, ami mozdítható volt

Tizennégy helyről lopott, a pécsi nyomozók befejezték az ügy vizsgálatát.

Összesen tizennégyrendbeli lopás, valamint annak kísérlete miatt nyomozott a Pécsi Rendőrkapitányság egy 23 éves helyi férfi ellen. A megalapozott gyanú szerint a férfi 2020 elejétől április végéig több pécsi, főként Uránváros területén lévő házba, illetve zártkerti ingatlanba tört be. Két társával – egy 38 éves nővel, valamint annak 15 éves fiával – februárban egy cég raktárhelyiségébe ment be, a többi lopást azonban egyedül követte el. A férfi két alkalommal nem járt sikerrel, de a többi helyről szinte mindent vitt, ami mozdítható volt, többek között kerti szerszámokat, gázpalackot, rézcsöveket, valamint gímszarvas trófeát is.

A rendőrök a nyomozás során a feltételezett elkövetőt beazonosították, majd elfogták és előállították. Gyanúsítotti kihallgatásakor a terhére rótt bűncselekmények elkövetését elismerte.

A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek.