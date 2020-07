Mindig hívjunk rendőrt, ha vadgázolás történt

Július harmadik-negyedik hete az őzek párzási időszakának kezdete. Ilyenkor az őzek jóval aktívabbak, ugyanakkor figyelmetlenebbek és óvatlanabbak is, és ez fokozza a balesetveszélyt az utakon. Idén eddig három anyagi káros vadbalesetet jelentettek a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságon, egy a komlói, egy a siklósi és egy eset pedig a szigetvári járásban történt.

Vadgázoláskor amennyire lehet, le kell húzódni az autóval az út szélére, felkapcsolni az elakadásjelzőt, és az autó mögött a szükséges távolságban kitenni a fényvisszaverő háromszöget, majd a rendőrséget kell hívni a 112 egységes európai segélyhívószámon.

– Minden ilyen esetben javasoljuk a rendőrség helyszínre hívását, attól függetlenül, hogy a vad elhullott vagy a baleset helyszínéről elment. A kiérkező balesethelyszínelő lefolytatja az elsődleges intézkedéseket – közölte lapunk megkeresésére a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Ilyenkor a balesethelyszínelő vizsgálja, hogy a járművezető részéről megállapítható-e valamely KRESZ-szabály megsértése. Ha igen, akkor azt szankcionálja, ha nem, akkor rögzíti a baleset körülményeit. Megállapítja továbbá, hogy melyik vadásztársaság illetékes a területen és intézkedik a kiértesítéséről, az elhullott állat elszállíttatásáról.

Ha az autónk, motorunk károsodott az ütközés során, minden ilyen esetben érdemes később elkérni a rendőrségtől a baleset helyszínén elkészített iratokat, jegyzőkönyvet, amit mint megtudtuk, kérésre kiadják. Mindez a biztosítónak lesz fontos a későbbiekben.

Vészfékezés

Ha hirtelen nagytestű vad kerül a gépkocsink elé, vészfékezzünk, dudáljunk, de soha ne rántsuk félre a kormányt, még ha így el is ütjük az állatot, ugyanis egy út menti fának vagy a szemben közlekedő gépkocsinak csapódva sokkal súlyosabb baleset következhet be. Ha elpusztult őzet, szarvast, vaddisznót látunk az úton, hívjuk a 112 segélyhívó számot. A rendőrség felhívta a figyelmet arra is, hogy az elpusztult állatot ne vigyük magunkkal, mivel az lopásnak számít.