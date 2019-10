Múlt heti balesetei krónika: 26 személy sérült meg

A szabályok betartása a gyalogosokra is vonatkozik – figyelmeztet a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság.

Baranya megyében az elmúlt héten 62 közlekedési baleset történt, amelyből 45 anyagi káros volt, 17 pedig személyi sérüléssel végződött. A személyi sérüléses balesetek során összesen huszonhatan sérültek meg, huszonegyen könnyebben, míg öten súlyosan. A balesetet okozók többsége most is személygépkocsival közlekedett, de több esetben okozott gyalogos is balesetet a héten.

A balesetek megelőzése érdekében nemcsak a gyalogosokra figyelve, hanem gyalogosként is nagyon sokat tehetünk! Sajnos a gyalogosok gyakran elfelejtik, hogy a KRESZ szabályok betartása részükre is kötelező! Mobiltelefonjukat nyomkodva sokszor hirtelen, körültekintés nélkül lépnek az úttestre, azonban attól, hogy a zebrán nekik van elsőbbségük, még nem jelenti azt, hogy az arra közlekedő járművek észlelték őket, és meg is adják azt. Törekedjünk arra, hogy elsőbbségi helyzetekben járművezetőként és gyalogosként is szemkontaktust teremtsünk a másikkal!

A fokozott óvatosságra különösen nagy szükség van a nagyobb közlekedési csomópontoknál, a bevásárló központok, pályaudvarok környezetében, a gyalogos-átkelőhelyek megközelítése során, valamint a gyermekek, a fiatalok és az idősek által látogatott intézmények (tanintézetek, sportlétesítmények, nyugdíjas otthonok) közelében.

A balesetek elkerüléséért a legtöbbet mi magunk tehetünk azzal, hogy a szabályokat betartva, egymásra odafigyelve, toleranciát mutatva veszünk részt a közlekedésben.

Figyeljünk oda egymásra,

… hogy mindenki hazaérjen!