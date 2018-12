Négyszer fenyegetőzött bombatámadással egy férfi Pécsen

Nem lankad a figyelem Baranya bíróságain, több különös ügyben is folytatódik (vagy éppen elkezdődik) a tárgyalás. Egy férfi három hónap alatt négyszer is bombával fenyegetőzött Pécsen, de a vádlottak padjára áll az a tolvaj is, aki öt alkalommal támadott meg idős embereket, hogy kirabolja őket a megyeszékhelyen.

Az előbbi ügy vádirata szerint „a cselekményei következményeinek felismerésében csekély fokban korlátozott” gyanúsított tavaly szeptember közepe és december vége között utcai telefonfülkékből hívta fel a rendőrséget és a 112-es segélyhívó számot, és „terror-, élet- és testi épség” elleni támadásokkal fenyegetőzött. A pécsi járásbíróság szerdán tart előkészítő ülést az ügyben. Kedden szintén előkészítő üléssel kezdődik annak a táskatolvajnak a pere, aki öt alkalommal is időseket támadott meg a pécsi belvárosban, hogy kirabolja őket. Az egyik áldozat – aki túl öreg volt a védekezésre – a földre zuhant és beverte a fejét, amikor a gazfickó kitépte kezéből a táskáját. A rabló mintegy 150 ezer forintot zsákmányolt akciói során, amiből 43 ezer forint megtérült. Folytatódik annak a két rokon családnak a pere, amelyeknek a tagjai egymást ütötték-verték egy szép tavaszi éjszakán egy pécsi buszfordulóban. A vádirat szerint a két família régóta gyűlölte egymást, rendszeresen kritizálták egymást a közösségi oldalakon, mígnem megállapodtak, hogy személyesen oldják meg a nézeteltérést. A csata azonban elfajult, miközben különböző eszközökkel – fejszenyéllel, kaszával – estek egymásnak, ugyanis a harc hevében előbb a másodrendű vádlott verte fejbe egy farúddal egyik ellenlábasát, majd az elsőrendű vádlott egy fejszenyéllel sújtott olyannyira, hogy a sértett nem sokkal később belehalt sérüléseibe. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS