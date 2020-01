Nem létező autóalkatrészekkel kereskedett egy pécsi csaló

Csalás miatt indult eljárás egy 39 éves pécsi férfi ellen, akivel szemben a Veszprémi Rendőrkapitányság indított vizsgálatot.

Az eljárás adatai alapján a pécsi férfi 2019 márciusában egy nem létező gépkocsi alkatrészeit hirdette eladásra az egyik közösségi oldalon keresztül. A hirdetésre egy hajmáskéri, egy kecskeméti és egy debreceni lakos is jelentkezett, akik harminc- és nyolcvanezer forint közötti vételárakban egyeztek meg a hirdetővel, aki ezen összegek előzetes átutalását kérte, majd ezt követően ígérte az alkatrészek futárszolgálat útján történő megküldését. A teljesítés mindhárom esetben elmaradt, a hirdető pedig a továbbiakban elérhetetlenné vált, mert profilját törölte a közösségi oldalról.

A gyanúsítottal két további debreceni lakos is kapcsolatba lépett, akik részben ugyanazokra az alkatrészekre jeleztek vételi szándékot, amelyeket a 39 éves férfi korábban már elviekben értékesített. Ennek ellenére a gyanúsított a két új érdeklődővel is egyezséget kötött, de azok az előre történő utalás helyett utánvéttel, illetőleg személyes átvétel útján kívánták a százhúszezer, illetőleg kétszázezer forintos vételárat kiegyenlíteni. A pécsi férfi azonban a vevők számára biztonságot nyújtó megoldásoktól kitért oly módon, hogy fiókját inaktiválta, az általa megadott telefonszám nem volt kapcsolható, végül a profilját is törölte. Ennek eredményeként e két utolsó esetben a sértetteknek kára nem keletkezett.

A nyomozás vizsgálati szakaszában a Veszprémi Rendőrkapitányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az illetékes ügyészségnek.