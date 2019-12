Nem volt jegye, nindzsaharc lett vége a mohácsi rendezvénynek

A másodfokon eljáró Pécsi Törvényszék kedden megtartott nyilvános ülésen kihirdetett végzésével a Mohácsi Járásbíróság márciusi ítéletét helybenhagyta. Tehát két vádlottat társtettesként elkövetett garázdaság bűntette miatt bűnösnek mondta ki, és ezért egyiküket 200 ezer forint pénzbüntetésre, míg a társát 160 óra fizikai természetű közérdekű munkára ítélte. Volt egy harmadik társuk (nevezzük most őt az egyszerűség kedvéért harmadrendű vádlottnak /továbbiakban: h.v./), akit viszont már korábban felmentettek, így tettek most is. Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész jelentett be fellebbezést.

A bíróság a következőket rögzítette az esetről: egy férfi (a bizonyos h. v.) biztonsági őrként dolgozott 2017. szeptember 10-én egy mohácsi fesztiválon. A hajnali órákban egy biztonsági őr társával intézkedni kezdett egy úriemberrel szemben, aki jegy nélkül akart bejutni a rendezvényre. Mivel ez a férfi többszöri felszólítás ellenére nem akarta elhagyni a rendezvény területét, a két biztonsági őr tolni kezdte a kijárat felé. Ezt észlelte egy kívülálló személy, aki szintén odament a tikett nélküli emberhez és többször meglökte, a kivezetésre ítéltetett ekkor a földre esett. Ezután, amikor összeszedte magát, felállt, a kívülálló férfi pedig többször megpróbálta megütni, de nem sikerült, mivel hárított. Sőt egyszer sikerült viszontválaszként megütnie a vitapartnerét, aki ettől a földre esett. A jegy nélküli figura ezt követően a biztonsági őrt (h. v.) megkísérelte nekifutásból megrúgni, ő azonban hárította a támadást, és a támadó ekkor hanyatt a földre esett, aki emiatt súlyosan, a másik két férfi pedig nem emiatt, de könnyebben sérült. A lefolytatott bizonyítási eljárás során nem lehetett megállapítani, hogy a kívülálló és az egyik biztonsági őr megrugdosták-e a földön fekvő elsőrendű vádlottat. Az első- és másodrendű vádlottak nyilvános rendezvényen elkövetett, kihívóan közösségellenes és erőszakos cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, illetve riadalmat keltsen. Az ítélet jogerős.