Összegyűjtöttük az év bűnügyeit: a múlt esztendő sem múlt el gyilkosság nélkül

Az elmúlt év legérdekesebb és legdrasztikusabb bűnügyei és krimijei közül válogattunk össze néhányat az esztendő zárásaként.

Egy férfi tavaly márciusban Pécsen, a Lánc utcában lévő élelmiszerboltnál parkolt le gépkocsijával, azonban elfelejtett parkolójegyet venni. Ezt észlelte a közelben dolgozó parkolóőr, aki kitöltötte a pótdíjról szóló felszólítást. Ezt észrevette a tulajdonos, aki közben kijött az üzletből, és trágár, fenyegető kijelentésekkel számon kérte a parkolóőrt, akinek ekkor már a kollégái is a helyszínre értek. A parkolóőrök közölték a férfival, hogy eltekintenek a bírságolástól, ha vesz jegyet. Ezt a férfi meg is tette. A jeggyel visszament a három parkolóőrhöz, akiket továbbra is szidalmazott, majd a jegyet a lábuk elé dobta. Ezt követően megütötte az egyik őrt, és elővette a kocsijából a gázriasztó fegyvert, amellyel több lövést is leadott rájuk.

A férfi ellen felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt folytatott eljárást az ügyészség. A parkolóőröket a hősies helytállásukért külön kitüntetésben részesítette a Biokom Nonprofit Zrt. Mivel a vádlott által használt pisztoly az emberi élet kioltására nem alkalmas, így a cselekmény súlyosabb bűncselekményt nem, pusztán súlyos testi sértést valósított meg, amiért 3 év szabadságvesztés is kiszabható.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Kutyaviadalt rendeztek a Vágóhíd utcában

A rendőrség felkérésére tiltott állatviadal résztvevőit fogta el a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége egy gazdasági társaság Mohács, Vágóhíd utcai telephelyén a nyáron. A rendőrség a küzdelemre nevelt két kan amerikai staffordshire terrier tulajdonosai, egy 37 éves bácsalmási, illetve egy 44 éves mo­hácsi lakos, valamint a viadal bírája, egy 46 éves őcsényi lakos ellen folytat nyomozást. A kirendelt szakértő megállapításai szerint a két kutya, Mázli és Kimi igen veszélyesek, ezért elaltatásukat javasolta. A viadal 26 perce alatt mindkét eb súlyos sérüléseket szenvedett.

Leszúrta lakótársát egy férfi a Mohácsi úton

Októberben végzett egy férfi a lakótársával, akinek a bűne csak annyi volt, hogy vacsora közben zavarta őt, mert el akarta kérni lakrészének a kulcsát. Ezen a férfi annyira feldühödött, hogy először egy vállfával esett neki lakótársának, majd a vacsoraasztalról kapott fel egy szalonnázókést és azzal szúrta le. A holttestet később egy felfújható gyermekmedencébe csavarta, majd egy szőnyeggel is betakarta. Ezt követően mosószerrel is körbeszórta, hogy tompítson a kellemetlen szagon. A Pécsi Járásbíróság november 27-én elrendelte a gyanúsított letartóztatását emberölés bűntette miatt. A bíróság a letartóztatás elrendelésének indoklásában kifejtette, hogy a bűncselekmény tárgyi súlyára figyelemmel, tartani lehet attól, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén megszökne, elrejtőzne, illetőleg jelenléte az eljárási cselekményeknél másképp nem biztosítható.

Elkészült az épület

Győr, Szeged, Szombathely és Nagykanizsa után Pécsett adták át ünnepélyesen októberben azt a 309 férőhelyes, modern épületkomplexumot, amely a környéken szolgálatot teljesítő határvadászoknak nyújt minőségi lakhatást. A pécsi Málomi út 1. szám alatti objektumnál egy korábbi épületet felújítottak (konditermet, fegyverszobákat, mosókonyhát, raktárakat hoztak létre), és új szárnnyal bővítették, illetve egy új épületet is felhúztak. A beruházás 5,7 milliárd forintba került. Az A-épületben kapott helyett a Készenléti Rendőrség Pécsi Határvadász Bevetési Osztály állománya, illetve a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Pécsi Bűnüldözési Osztálya.

Üres volt a kassza

Maszkban próbált kirabolni egy dohányboltot egy férfi Pécsett, a Rácvárosi úton de­cember 13-án este. Az eladótól a pénzt követelte, aki közölte vele, hogy a főnöke a bevételt már elvitte. Erre a maszkos rabló gyorsan eltávozott. A rendőrök egy órán belül elfogták Pécsett, a József Attila utcában a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 35 éves pécsi férfit, akit előállítottak, majd gyanúsítottként kihallgattak. A rablásnál használt pulóvert, kesztyűt, maszkot és gáz-riasztó fegyvert a rendőrök a helyszín közelében megtalálták. A férfi ellen rablás bűntette miatt nyomozott a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, és indítványozták a gyanúsított letartóztatását.

HIRDETÉS HIRDETÉS