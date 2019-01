Összevesztek a vádlottak azon, hogy ki hazudik

A férfi később magára vállalta a gyilkosságot, így a nő szabadlábon védekezhetett a tárgyaláson.

Utolsó előtti felvonásához érkezett tegnap délután a 2016-ban történt Középgyü kési úti gyilkosság ügyének tárgyalása a Pécsi Törvényszéken. Több mint két éve baltával végeztek a vádlottak Mihállyal a lakásában. A rendőrséget a későbbi másodrendű vádlott hívta fel szeptember 18-án este, hogy valaki bántalmazta a házban az élettársát. A kiérkező járőrrel közölte a 45 éves nő, hogy az udvar felől zörgésre lettek figyelmesek. Kimentek a házból, hogy megnézzék, mi lehet az. Mivel nem láttak senkit, Mihály visszament a házba, míg ő kint maradt. Ekkor dulakodást hallott, és egy futó alakra lett figyelmes, aki körülbelül 170-180 magas, átlagos testalkatú lehetett. Mihályt súlyos sérüléssekkel szállították kórházba, ahol pár nap múlva belehalt sérüléseibe.

Később a rendőrség a nőt gyanúsította meg a gyilkossággal, akinek a fantomképét is közreadták. Később elfogták a 45 éves nőt és egy másik férfit, Zoltánt. Kiderült, a nő korábbi élettársa volt Zoltán, aki közben kiszabadult a börtönből. A férfi később magára vállalta a gyilkosságot, így a nő szabadlábon védekezhetett. A tegnapi tárgyaláson Zoltán egy hosszú levelet adott át a bírónak, melyben többek között azt írta, hogy a nővel közösen mentek az áldozat házához, hogy elhozzák onnan személyes dolgait. Mint a férfi közölte, ő nem tudta, hogy együtt élt a nő Mihállyal, ha tudta volna, soha nem ment volna oda. A leírtak szerint, a sértett támadt rá, meg is szúrta őt, még egy kutya is megharapta, a dulakodás során ő csak védekezett. A bírónak többször csitítani kellett a vádlottakat, akik összevesztek azon , hogy ki hazudik kettőjük közül.

Kukába dobta

Míg a rendőrök a bejelentés után a helyszínre érkeztek, addig Zoltán a ház mögötti kis házból figyelte a helyszínelő rendőröket. A vádirat szerint a házban megmosdott – itt történt a bántalmazás –, majd tiszta ruhát kapott, a korábbi ruháit pedig a kukába dobta. Hosszabb ideig bujkáltak a gyanúsítottak, mire elfogták őket a rendőrök. A következő tárgyalás február negyedikén lesz, ahol már a perbeszédek hangzanak el és várhatóan ítélet születik.

