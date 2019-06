Pécsi banda fosztogatott a Dunántúlon

A Veszprémi Járási Ügyészség a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette, továbbá kifosztás és lopás miatt emelt vádat öt pécsi férfival, valamint egy szekszárdi társukkal szemben, akik 2017 nyarán a Dunántúlt járva, részben idős emberek sérelmére követtek el vagyon elleni bűncselekményeket.

A vádirat szerint az egymással rokoni kapcsolatban álló férfiak vagyon elleni bűncselekmények elkövetésével fedezték a saját, illetve családtagjaik megélhetését, melynek érdekében adó-vevő készülékekkel felszerelve, gépkocsival utaztak a megtervezett bűncselekmények helyszíneire.

Az elkövetők 2017 júniusában és júliusában esetenként 3-4 vádlott részvételével Zala, Veszprém, Komárom-Esztergom és Vas megyei városokban és falvakban követtek el bűncselekményeket, összesen nyolc sértett sérelmére, amelyek közül a szomszédok, illetve a sértettek ébersége miatt négy cselekmény kísérleti szakban maradt.

Az elkövetők dolgát esetenként megkönnyítette, hogy a kint dolgozó, vagy épp a lakásban pihenő sértettek a bejárati ajtót nyitva hagyták, de olyan is volt, hogy a vádlottak hamis vagy álkulcs használatával jutottak be az épületbe. Előfordult, hogy a vádlottak kifigyelték, amint egy idős asszony egyedül maradt otthon. Két férfi ekkor bement az udvarba, s eladó ház után érdeklődve igyekeztek a nőt, majd az időközben hazaérkező férjét szóval tartani, miközben egy harmadik társuk a szomszédos, lakatlan ingatlan kerítését kidöntve bejutott a telekre. A ház ajtaja ez esetben is nyitva maradt, így a férfi oda akadálytalanul bejutott, s miután megtalálta a házaspár bonbonos dobozba rejtett készpénzét, a hátsó kerten keresztül elhagyta az ingatlant.

2017. július elején négy vádlott utazott Nyergesújfaluba, ahol a kiszemelt házba ketten surrantak be, miközben társaik az autóban indulásra készen várakoztak. Az egyik vádlott a szobájában pihenő idős sértettet a kezénél fogva az ágyból kirángatta, s megpróbálta a szobából az udvarra csalni, miközben társa a másik szobában lévő TV-szekrényt felfeszítette, s az ott lévő lemezkazettában lévő aranyórát és 2 millió forintot megszerezte. A férfi az értékekkel ki akart jutni a házból, de a sértett – akinek kezét közben a másik elkövető lefogta – az ajtóban útját állta. A férfi az értékek megtartása érdekében akkor félrelökte a sértettet, majd a lakásból mindketten kiszaladtak, és társaikkal együtt elhajtottak a helyszínről.