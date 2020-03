Pozitívat jelzett a szonda Villányban

Az ittas járművezető nemcsak a saját, hanem a közlekedés más résztvevőinek életét is veszélyezteti!

A rendőrök március 19-én 18 óra 18 perckor egy polymobillal közlekedő férfit ellenőriztek Villányban. A 55 éves helyi férfi nem viselt bukósisakot, és a vezetői engedélyét sem tartotta magánál. Az intézkedéskor az ittasság gyanúja is felmerült vele szemben, ezért előállították további mintavételre.

Ellene – a szabálysértési eljárás mellett – a Siklósi Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban bűncselekmény elkövetése miatt indított büntetőeljárást.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a közlekedők figyelmét, hogy az ittas járművezetés növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. Szeszesital-fogyasztás hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek, lassabban mozognak a szemet mozgató izmok, s a mentalitásban is kedvezőtlen változások történnek. Mindezek mellett a jármű kezelésében, egyenesben tartásában, a veszélyek észlelésében, valamint elhárításának képességében is kedvezőtlen változások történnek, melyek az alkoholos befolyásoltság növekedésével tovább fokozódnak. Az ittas járművezető nemcsak saját magát, hanem esetleges utasait és a közlekedés más résztvevőit is veszélyezteti!

A kép illusztráció.