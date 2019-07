Rengeteg baleset volt a baranyai utakon a hétvégén

A megye közútjain a hétvégén átlagosan két és fél óránként történt baleset. Összesen 10 személyi sérüléses közlekedési baleset következett be, amelyek kellő körültekintéssel megelőzhetők lettek volna.

Baranya megye közútjain 2019. június utolsó hétvégéjén történt 10 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset közül hat könnyű, három súlyos sérüléssel, egy pedig halállal végződött. A balesetekben összesen 14 személy sérült meg, egy személy a helyszínen életét vesztette. Ezen felül 18 anyagi káros baleset is történt.

A balesetek többsége lakott területen belül következett be, a legjellemzőbb baleseti ok az elsőbbség meg nem adása volt. Az elsőbbséget az útkereszteződésekben forgalomirányító fényjelző készülékek és/vagy a közúti jelzőtáblák szabályozzák. Kérjük, hogy a kereszteződéseket mindig fokozott figyelemmel és mérsékelt sebességgel közelítsék meg! Ha elsőbbségük van, érdemes meggyőződniük arról, hogy azt valóban megkapják-e.

A közlekedés három fő tényezője: jármű – környezet – járművezető, a fenti balesetek azonban kizárólag a járművezetők hibájából következtek be! Közreható tényezőként két balesetnél az ittasság gyanúja is felmerült.

A hétvégén bekövetkezett közlekedési balesetek másik fő oka a sebesség nem megfelelő alkalmazása volt az út-, és forgalmi viszonyokhoz képest.

Kérjük, hogy a defenzív vezetés szabályait alkalmazva a jármű sebességét ne a megengedett legnagyobb sebességhez, hanem mindig az út-, időjárási- és látási viszonyokhoz igazítsák! A megengedett sebesség túllépése esetén nagyobb eséllyel alakulhatnak ki súlyosabb fokú sérülésekkel járó, vagy akár halálos kimenetelű balesetek.

A magas hőmérséklet bizonyíthatóan negatív hatással van a közlekedőkre. Az emberek ilyenkor sokkal fáradékonyabbak, türelmetlenebbek és a közúti közlekedés során a reakcióidő is megnövekedhet. Ha ebből kifolyólag a fékezés később történik, könnyen kialakulhat egy baleseti veszélyhelyzet!

Elindulás előtt csatolják be a biztonsági övet, és hívják fel erre utastársaik figyelmét is! Fordítsanak kiemelt figyelmet a gyermekek gyermekbiztonsági rendszerben történő rögzítésére! Haladás során tartsák be az előírt sebességhatárokat, követési távolságot és az előzési tilalmakat, ne kezdjen bele előzésbe, ha azt előreláthatólag nem tudják biztonságosan befejezni!

A közlekedésbiztonsági helyzet javítását célzó fokozott rendőri ellenőrzések során a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a sebességtúllépés ellenőrzésére, az ittas vezetők, valamint a dinamikus szabályszegések elkövetőinek forgalomból történő kiszűrésére, továbbá a passzív biztonsági eszközökkel kapcsolatos szabályok betartására.

„… hogy mindenki hazaérjen!”