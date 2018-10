Részeg osztrák szúrt hasba egy biztonsági őrt egy lakókocsiban

A negyvenharmadik – csonka – héten is folytatódnak a tárgyalások a megye bírósági termeiben. Az egyik ügyben életveszélyt okozó testi sértéssel vádolnak egy Magyarországon élő osztrák férfit.

A Pécsi Törvényszéken szerdán folytatják a tárgyalást, amelyben a vádirat szerint az osztrák illető – egy szép tavaly novemberi napon egész délelőtt és délután a harkányi piacon italozott, majd ellopott egy kerékpárt, hogy azzal menjen haza.

Útközben megállt egy napelemparknál, ahol a sértett biztonsági őrként dolgozott. A vádlott sörrel kínálta az őrt, akivel meg is itták az italt. A sértett ugyanakkor nem kívánt többet inni, ezért nem fogadta el a következő kört, ám a gyanúsított ezen feldühödött, elővett egy tíz centiméter pengehosszúságú kést, amit a kezdődő dulakodásuk közben az őr hasába szúrt. A vádlott azonban nem érte be ennyivel, a földre rogyó áldozatát többször is megrúgta.

A sértett – hasüregbe hatoló – sérülései életveszélyes sebesülésnek minősülnek.

Csütörtökön tartanak előkészítő ülést Szigetváron annak a nőnek az ügyében, aki idős asszonyokat fosztott ki. A vádirat szerint először egy helyi áruházban segített cipekedni egy néninek, majd a figyelmetlenségét kihasználva ellopta a pénztárcáját, amelyben 55 ezer forint lapult. Két hónappal később családsegítőnek hazudva magát jutott be egy idős asszony lakásába, ahol lesodorta az áldozat bukszáját az asztalról, majd elterelve figyelmét ellopta a pénztárcából kieső 37 ezer forintot.

A harmadik alkalommal szintén egy helyi áruházban szemelte ki áldozatát, segítséget ajánlott, majd egy óvatlan pillanatban kiemelte a táskájából a pénztárcát, 25 ezer forinttal és a néni személyes okmányaival távozva.

