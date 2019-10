Sok a baleset Pécsen és környékén

Kora délután Pécstől távolabb történt egy nagyobb karambol, később Pécsen és környékén újabb négy baleset volt az utakon.

Gödrénél teherautó ütközött személyautóval, ebben a balesetben a rendőrségi hírek szerint személyi sérülés is történt. Nem sokkal később Pécsen a Diósi úton, a Komlói úton, valamint az Aidinger János úton is történt egy-egy karambol, valamint a 6-os úton Cserkútnál is baleset volt.

A rendőrség épp a minap közleményben hívta arra fel a figyelmet, hogy az őszi időjárás beköszöntével a közlekedési szokásokon is változtassanak a járművezetők.