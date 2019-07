Strandrendőrség ügyel a rendre Szigetváron

A közbiztonsági és bűnmegelőzési program a Szigetvárra érkező turisták, valamint a gyógyfürdőben pihenő és strandoló vendégek biztonságát szolgálja.

A szigetvári rendőrök júliusban és augusztusban kerékpárral is járőrőznek hétvégente a város főbb turisztikai helyszínein. A „strandrendőrség” program keretein belül a rendőrkapitányság bűnmegelőzési szakembere rendszeresen szervez prevenciós őrjáratot közösségi szolgálatot ellátó diákokkal a nagyobb forgalmú parkolókban, és a gyógyfürdő területén is. A „Nincs érték az autóban” elnevezésű akcióval 2019. július 9-én arra hívták fel a gépkocsitulajdonosok figyelmét, hogy az alkalmi lopások, és a gépkocsifeltörések is megelőzhetők.

A nyaralás nem csak kellemes élményeket tartogathat a pihenni vágyóknak, a tolvajok kihasználhatják az óvatlanságot.

A megelőzés érdekében azt ajánljuk, hogy a gépjárműveket őrzött parkolóban vagy parkolásra kijelölt helyen állítsák le! Zárják le az autót, ne hagyjanak értéket sem az utastérben, sem a csomagtartóban!

Soha ne hagyják őrizetlenül értékeiket! Kirándulásokra, strandokra csak a legszükségesebb dolgokat vigyék magukkal, az értékes vagyontárgyakat hagyják otthon!

A strandok, fürdők területén helyezzék biztonságba értékeiket, lehetőség szerint vegyék igénybe az értékmegőrzőt!