Szöges virslit szórtak a kutyák elé Kertvárosban

Többen is arról számoltak be, hogy a Littke utcánál látták az ebekre veszélyes csalikat.

Olvasónk jelezte, hogy csütörtök reggel Pécsett, a Kertvárosban, a Littke utcai buszmegálló közelében valaki szöges virslit szórt szét, nyilvánvalóan azért, hogy a kutyák óvatlanul ráharapjanak, s így komolyan megsérüljenek. Mint lapunknak elmondta, felesége vitte le a kutyát aznap egy kis sétára, amikor egy másik kutyasétáltató felhívta a figyelmet erre a veszélyre.

A Facebookon egy másik pécsi férfi is ugyanerről számolt be – Borsos János lapunknak elmondta, hogy két nappal korábban, azaz kedden reggel fia, Attila is ezt tapasztalta kutyasétáltatás közben. Ugyanazon a helyen, a Littke utcai buszmegálló közelében, a járda melletti füves részen volt szétszórva körülbelül egy csomag félbevágott virsli. A fiú próbált egyet széttaposni, akkor került elő belőle a fémdarab. Bejelentés nem tettek a rendőrségen, mert mint mondták, nem volt tettenérés, anélkül pedig esélytelen az elkövető megtalálása.