Több mint félszáz baleset történt Baranyában a múlt héten

A balesetek döntő többsége az elmúlt héten is emberi mulasztás miatt történt Baranyában.

Baranya megye közútjain a múlt héten összesen 51 közlekedési baleset történt, amelyből 9 személyi sérüléssel járt és 42 anyagi káros volt. A személyi sérüléses balesetek során összesen 13-an sérültek meg, 8-an könnyen, 5-en pedig súlyosan.

A balesetek közül 2 esetben felmerült az ittasság gyanúja is. Ebben az évben már 56 esetben okozott sérüléssel járó balesetet ittas állapotban lévő sofőr, ezek közül három halállal végződött.

A legtöbb baleset ezen a héten is a sebességtúllépés miatt következett be, de a második leggyakoribb ok a gyalogoshiba volt. Hazánkban a közúti balesetek első számú oka az abszolút és relatív sebességtúllépésre vezethető vissza, az elmúlt héten a legtöbb baleset Baranya megyében is a sebességtúllépés miatt következett be. A közlekedési balesetek jelentős hányada a sebesség nem megfelelő megválasztásával vagy a tényleges sebességtúllépéssel függ össze.