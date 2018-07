Tucatnyi részeg autós bukott le a hétvégén Baranyában

Az elmúlt hétvégén igazoltatott sofőröknél több esetben is pozitív értéket mutatott az alkoholszonda Baranyában - közölte a megyei rendőr-főkapitányság.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai az elmúlt 72 órában 12 sofőrrel szemben intézkedtek, akiknél felmerült az alkoholfogyasztás gyanúja. A rendőrök 9 járművezetővel szemben – közülük hárman vezetői engedéllyel sem rendelkeztek – járművezetés ittas állapotban bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárást indítottak, míg 3 gépkocsivezető esetében – az alkoholszondás ellenőrzés eredménye alapján – közigazgatási bírságot szabtak ki.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a közlekedők figyelmét, hogy az ittas vezetés és a bódító szer hatása alatt való járművezetés negatív hatást gyakorol a közlekedés biztonságára és a vezetés minőségére. Az ittas vezetők – a befolyásoltság szintjétől és egyéb tényezőktől függően – általában nem képesek a jármű biztonságos vezetésére. Szeszesital-fogyasztás hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek, lassabban mozognak a szemet mozgató izmok, s a mentalitásban is kedvezőtlen változások történnek. Mindezek mellett a jármű kezelésében, egyenesben tartásában, a veszélyek észlelésében, valamint elhárításának képességében is kedvezőtlen változások történnek, melyek az alkoholos befolyásoltság növekedésével tovább fokozódnak. További jelentős kockázatot jelent az, hogy az ittas vezetők általában a megengedett sebességet is túllépik.