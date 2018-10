Új helyekre költöztek a hajléktalanok Pécsen

Ha valaki a belvárosban sétált az elmúlt napokban az észrevehette, hogy eltűntek a hajléktalanok. Korábban a frekventált helyeken, Citrom utca, Kossuth tér, Király utcában rendszeresen találkozhattak velük az emberek. Október 15-től lépett hatályba az a szabályozás, amely tiltja és szankcionálja az életvitelszerűen utcán lakást. Azóta a város más helyeire költöztek a hajléktalanok.

A szabály bevezetése előtt a szakmabeliek felmérték, hogy az országban közel 3000, ebből Pécsen 110–150 embert érinthet a tiltás. Mint az első hét tapasztalataiból kiderült, elenyésző számban növekedett a hajléktalanszállók kihasználtsága. Pécsen jelenleg 250 szállást nyújtó férőhely van, ami krízisidőszakban, november 1-je és április 30-a között 96-tal bővül.

– Sok ember azt gondolja, hogy a hajléktalanok nem akarnak dolgozni. Meg kell érteni, vannak olyan emberek, akik nem tudnak már. Nincsenek olyan pszichés, mentális, fizikai állapotban, hogy dolgozni tudjanak – mondta Hajdu Krisztán, a Támasz Alapítvány szakmai vezetője. – Ezeknek az embereknek az életében volt olyan krízis (válás, családtag elvesztése), ami ebbe a helyzetbe sodorta őket. A fő cél náluk, hogy az alapvető társadalmi, tisztasági szabályokat megtanulják.

Megmarad a segítő szolgálat is

A szigorodó szabályok mellett is október 15-től a nap minden órájában felkeresik a pécsi szociális munkások a hajléktalanokat, akik az utcán, vagy kiskertekben, romos házakban, kalyibákban, erdőkben élnek. Segítenek, ételt, takarót visznek és elmondják, hogy a szállóra is költözhetnek. A szakemberek alacsony küszöbű intézményeknek szokták hívni a hajléktalanszállókat. Kevés szabálynak kell megfelelnie a szállásra érkezőnek: nem verekedhet, nem hozhat be alkoholt, drogot és tisztálkodnia kell. Mint Hajdu Krisztián elmondta, az utcán élő emberek egy része a nagy mínuszokban sem keresi fel szívesen a hajléktalanszállót.