Vádat emeltek Lovasi András ellen

A zenész még tavaly márciusban okozott balesetet. Lovasi összeütközött egy rendőrautóval, amelynek egy harmadik autó is nekicsapódott.

Egy év után vádat emelt az ügyészség Lovasi András ügyében – írja a Ripost. A pécsi zenész, aki már egy ideje elhagyta Baranyát, még tavaly márciusban okozott balesetet, amikor a terepjárójával a tilos jelzés ellenére behajtott a Dózsa György út és a Damjanich utca kereszteződésébe, ahol összeütközött egy rendőrautóval, amelynek egy harmadik autó is nekicsapódott.

Információk szerint Lovasi korábban megkísérelt peren kívül megegyezni a baleset sérültjeivel, ám erre végül nem kapott lehetőséget. Az ügyészség most indítványozta, hogy a zenész pénzbüntetést kapjon, és határozott időre bevonják a jogosítványát.

„A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádiratot nyújtott be közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt. A vádirat szerint a vádlott a több másodperce piros jelzés ellenére hajtott be a kereszteződésbe és okozott balesetet, amelyben két személy zúzódást és csonttörést szenvedett. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság – tárgyalás mellőzésével, az ügyiratok alapján, büntetővégzésben – szabjon ki pénzbüntetést és határozott időre tiltsa el a vádlottat a közúti járművezetéstől” – írta a Blikk megkeresésére Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője. A lap megkereste az üggyel kapcsolatban Lovasit is, aki szűkszavúan nyilatkozott, és ismét elismerte felelősségét.

„Nem változott az álláspontom ahhoz képest, ami egy éve, a baleset után is volt. A felelősségemet elismerem. Várom az ügyben az ítéletet, és bármi is lesz az, elfogadom” – fogalmazott Lovasi.