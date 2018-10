Végigrabolta a pécsi kocsmákat, de elfogták

Többrendbeli lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomozott a Pécsi Rendőrkapitányság egy 51 éves helyi férfi ellen, aki idén március és június között több vendéglátóegységbe tört be a pécsi belvárosban.

A férfit az utolsó betörést követő napokban, június 26-án fogták el a rendőrök, majd kihallgatták gyanúsítottként, és őrizetbe vették. A férfi gyanúsítotti kihallgatásán elmondta, hogy pár hónap leforgása alatt tíz alkalommal tört be különböző vendéglátóegységekbe, ahonnan jellemzően pénzt lopott el, amelyet pár nap alatt elköltött. Volt olyan cukrászda is, ahova négy alkalommal tört be egymást követően. A bíróság június 29-én elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A nyomozás vizsgálati szakaszában a Pécsi Rendőrkapitányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS