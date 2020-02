Veszélyes mutatvány: csatornában szerelt egy munkás egy pécsi zebrán

Kedden este, sötétedés után egy szerelő hibaelhárítást végzett a Hunyadi úton. Nem mindennapi kép.

Olvasónktól kaptuk azt a fotót, melyen az látszik, hogy vakmerő szerelést hajtott végre egy munkás a Hunyadi úton, az Aradi vértanúk útja kereszteződés közelében egy gyalogátkelőn található csatornanyílásban kedden este. Olvasónk szerint veszélyes manőver volt, hiszen távolról nem látszott, hogy valaki félig eltűnik a csatornában egy gyalogátkelőn.

Tény ugyanakkor, hogy ilyenkor az esti órákban már nincs őrületes forgalom ezen a részen, és nem is az úttest közepén zajlottak a munkálatok, de így is kellett a művelethez némi hidegvér. Olvasónk elmondta, hogy egy másik férfi is segítette a hibajavítást.