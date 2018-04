Tetten érték a tolvajokat a rendőrök Bólyban

Egy autóból és egy tárolóból lopott az a két férfi, akiket Bólyban értek tetten a rendőrök.

Éppen egy helyi garázsból lopott fúrógépet, szerszámosládát, bukósisakot próbálta egy bólyi építkezésen elrejteni két férfi, amikor a rendőrök elfogták őket. A lopással gyanúsítható 23 éves borjádi férfit és társát, egy 32 éves mohácsi férfit a rendőrök előállították és kihallgatták gyanúsítottként.

A bűncselekmény elkövetését mindketten elismerték és elmondták, hogy az este folyamán Bólyban, egy autó csomagtartójából fúrógépeket, elektromos csavarhúzót és a tulajdonos iratait is ellopták, amelyeket szintén az építkezésen rejtettek el, és ha a rendőrök nem fogják el őket, akkor negyedszer is visszamentek volna a garázsba azért, hogy az általuk összekészített további tárgyakat is elvigyék. Az autóból és a garázsból ellopott tárgyakat a rendőrök lefoglalták, és azokat visszaadták a tulajdonosoknak.

A két férfi ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a Mohácsi Rendőrkapitányság indított nyomozást.